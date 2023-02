Libia: ex inviata Onu Williams, “necessario consenso Egitto-Turchia per risolvere crisi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader libici e le parti straniere, in particolare Egitto e Turchia, devono capire che la soluzione della crisi libica è nelle loro mani. Lo ha detto l'ex inviata delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, sottolineando la necessità che vi sia consenso tra Egitto e Turchia sul futuro della Libia. La diplomatica statunitense ha aggiunto, durante la prima sessione della conferenza del Consiglio delle relazioni libico-americane tenuta ieri, che "le interferenze esterne sono una delle caratteristiche della crisi libica e ne sono diventate parte: alcuni hanno approfittato della divisione in Libia. I leader libici devono riconoscere le proprie responsabilità nei conflitti superficiali tra di loro". L'ex capo della missione Onu in Libia detto che la maggior parte dei leader libici al potere dalla rivoluzione del 17 febbraio 2011 fino “non vuole lasciare la poltrona". Williams ritiene che la soluzione alla crisi sia rappresentata da un maggior ruolo del Consiglio di sicurezza e delle Nazioni Unite in termini di diritti umani e aspetto economico, sottolineando la necessità di fare pressione su tutte le parti affinché si tenga una riunione dei capi di Stato e governo per risolvere la crisi. (segue) (Lit)