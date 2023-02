Marocco-Regno Unito: scambi commerciali aumentati del 50 per cento in tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali tra il Marocco e il Regno Unito sono aumentati di circa il 50 per cento, passando da 15,3 miliardi di dirham (1,3 miliardi di euro) nel 2019 a 22,9 miliardi di dirham (due miliardi di euro) nel 2022, mentre le esportazioni marocchine sono quasi triplicate dall'entrata in vigore dell'Accordo di partenariato nel gennaio 2021. Lo ha reso noto un comunicato pubblicato dopo che il Consiglio di partenariato marocchino-britannico ha tenuto la sua seconda sessione a Rabat, sotto la presidenza di Ryad Mezzour, ministro dell'Industria e del commercio marocchino, e Nigel Huddleston, ministro di Stato britannico presso il Dipartimento per le Imprese e il Commercio. I due Paesi hanno espresso la loro completa soddisfazione "per il forte partenariato che è stato notevolmente rafforzato dall'entrata in vigore dell'Accordo del 2021.(Res)