Italia-Cina: Wang a Tajani, necessario rilanciare la cooperazione “quanto prima”

- Cina e Italia dovrebbero rilanciare gli scambi e la cooperazione in vari campi, agendo “il prima possibile” per recuperare il tempo perso durante la pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il direttore della commissione Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio tenuto ieri a Roma con il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. Il rappresentante cinese, riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”, ha evidenziato la “grande importanza” che la Cina attribuisce allo sviluppo delle relazioni con l’Italia, e la volontà di Pechino di cooperare per innalzare il livello delle relazioni bilaterali. I due Paesi dovrebbero soprattutto “esplorare il potenziale di cooperazione” nei settori del digitale, della transizione ecologica e nei mercati terzi, promuovendo “il conseguimento di ulteriori risultati positivi” negli scambi, ha osservato Wang, auspicando anche un “contributo positivo” da parte di Roma al progresso delle relazioni Cina-Ue. La Cina è pronta ad importare più prodotti di qualità dall’Italia e a sostenere l’espansione delle sue imprese nel mercato della prima potenza asiatica; auspica inoltre che la Penisola garantisca un ambiente imprenditoriale “equo, trasparente e non discriminatorio” alle imprese cinesi, ha aggiunto Wang. (Cip)