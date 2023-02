Ucraina: Joly, Canada sosterrà tribunale speciale su crimini di guerra russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada appoggia i piani per l'istituzione di un tribunale speciale teso a indagare i crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina. Lo ha dichiarato la ministra degli Affari esteri canadese, Mélanie Joly. "Ci sono oltre 60 mila crimini legati alla guerra e dovuti all'aggressione della Russia", ha dichiarato Joly da Cracovia, in Polonia, dove ieri ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia non hanno necessariamente il mandato per poter perseguire questi crimini", ha aggiunto la ministra. (Was)