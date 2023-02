Ucraina: Wang a Tajani, Cina sempre a favore dei negoziati di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è sempre a favore dei negoziati di pace in Ucraina. Lo ha dichiarato il direttore della commissione Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio tenuto ieri a Roma con il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. “Quanto più è complicata la situazione, tanto più è necessario intensificare gli sforzi politici e diplomatici per trovare una soluzione accettabile per tutte le parti coinvolte”, ha aggiunto Wang. Il rappresentante cinese, riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”, ha espresso apprezzamento per il ruolo e l’influenza dell’Italia nell’arena internazionale, dicendosi pronto a cooperare per tutelare l’autorità delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, nonché per promuovere il multilateralismo e la democrazia nelle relazioni tra Paesi. (Cip)