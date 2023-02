Ucraina: Tajani, capo diplomazia cinese ha detto che Xi farà discorso di pace per anniversario conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping farà un discorso di pace in occasione dell’anniversario del conflitto in Ucraina: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Radio anch’io” commentando l’incontro con il capo della diplomazia cinese Wang Yi. “Ho chiesto al capo della diplomazia cinese, Wang Yi, di esercitare tutta la forza di un grande Paese, quale è la Cina, nei confronti della Russia affinché si sieda al tavolo di pace per garantire l’indipendenza dell’Ucraina”, ha detto Tajani. “Ho esposto le nostre idee: una zona neutra intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, a mantenere i corridoi verdi dei cereali”, ha detto Tajani. Wang “ha pronunciato molte parole di pace e mi ha detto che Xi Jinping farà un discorso di pace in occasione dell’anniversario del conflitto”, ha aggiunto.(Res)