Corea del Sud-Usa: Assemblea nazionale approva risoluzione per 70mo alleanza

- L'Assemblea nazionale della Corea del Sud ha approvato oggi una risoluzione che sollecita l'ulteriore rafforzamento dei legami tra il Paese gli Stati Uniti, in occasione del 70mo anniversario dell'alleanza tra i due Paesi. "L'Assemblea nazionale riafferma che l'alleanza tra Corea del Sud e Stati Uniti è stata la base della democratizzazione e della crescita economica della Repubblica di Corea, e continua a funzionare da cardine della pace e della prosperità nella Penisola coreana, nella regione e nel mondo", afferma la risoluzione, che esprime anche "la necessità di espandere e migliorare reciprocamente l'alleanza per la reciproca prosperità". Il documento cita tra gli ambiti di cooperazione strategica i semiconduttori, l'intelligenza artificiale e la tecnologia spaziale, ed esorta a collaborare per stabilizzare le catene di fornitura globali ai fini " della sicurezza economica e dell'alleanza tecnologica". Infine, la risoluzione esprime preoccupazione per le minacce rappresentate dai programmi balistico e nucleare della Corea del Nord. (Git)