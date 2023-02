Corea del Sud-Cina: premier Han, voli settimanali in aumento dalla prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sbloccherà il rilascio dei visti a breve termine per i cittadini della Corea del Sud a partire da domani, 18 febbraio. Lo ha riferito l’ambasciata cinese a Seul in un comunicato, che segue una decisione analoga assunta nei giorni scorsi dal governo sudcoreano. Un’iniziativa che la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, ha presentato la settimana scorsa come “un passo nella giusta direzione”, utile a ripristinare il regolare flusso di viaggiatori tra i due Paesi. La Corea del Sud ha sospeso l’emissione di visti a breve termine per i viaggiatori in arrivo dalla Cina il mese scorso, dopo che il Partito comunista ha abbandonato la strategia “zero Covid” per placare le proteste di massa divampate in tutto il Paese a fine novembre. La Cina ha replicato bloccando a sua volta l’emissione di visti per i cittadini sudcoreani e per quelli giapponesi, che sono stati però esentati dalla misura il 29 gennaio scorso. (Git)