Ucraina: Tajani, Italia vuole pace basata su diritto internazionale, parere condiviso da Berlusconi

21 luglio 2021

- L’Italia vuole la pace in Ucraina ma questo risultato non può dipendere dalla sconfitta di Kiev, è necessario rispettare il diritto internazionale: il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è di questo avviso. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Radio anch’io”. “L’Italia non ha fatto la corsa all’invio di armi ma una corsa agli aiuti: 100 tonnellate di materiale elettrico per evitare che la popolazione civile passasse un inverno al gelo”, ha detto Tajani. (Res)