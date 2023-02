Fisco: Tajani sul Superbonus, bloccati solo crediti per mancanze governo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto approvato dal governo non blocca il Superbonus, si parla solo dei crediti: "purtroppo il governo Conte non ha pianificato questo strumento e ora ci troviamo molti miliardi che rischiano di diventare debito pubblico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Radio anch’io”. "Non si possono far comprare i crediti agli enti pubblici, per questo significa gravare il debito pubblico. Il debito pubblico crea problemi alla stabilità del nostro Paese, per questo si è deciso non di bloccare il Superbonus ma solo i crediti", ha detto Tajani. "Ciò non significa che sia finito il sostegno all’edilizia, decontribuzioni e sussidi rimangono. Il governo Draghi ha cercato di porre dei limiti e ci sono stati degli scontri, anche con il Movimento 5 stelle, che hanno contribuito alla caduta di quel governo insieme alla vicenda del termovalorizzatore di Roma. Noi abbiamo cercato di porre un limite. Ora la situazione rischiava di diventare troppo grave. Molte regioni stavano comprando crediti e ciò rischiava di gravare sul debito pubblico del nostro Paese", ha aggiunto Tajani. (Res)