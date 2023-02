Taiwan: pallone cinese precipita su una base militare a Dongyin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pallone cinese si è schiantato ieri su una base militare situata sull’isola di Dongyin, amministrata da Taiwan. Lo riferisce il comando dell’esercito di stanza sull’isola in una nota, aggiungendo che un oggetto non identificato è precipitato nell’area intorno alle 11 (ora locale). L’analisi preliminare dei resti recuperati presso il poligono di tiro di Dongying ha permesso di ricostruire le caratteristiche dell’aerostato, che aveva un diametro di circa un metro e recava a bordo alcuni sensori per i rilevamenti meteorologici. I dispositivi saranno sottoposti ad ulteriori verifiche e le forze armate intensificheranno i pattugliamenti nell’area. (Cip)