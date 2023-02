Giappone: banca centrale lancerà programma pilota per lo yen digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (BoJ) inaugurerà il prossimo aprile un programma pilota per la distribuzione e l'utilizzo dello yen digitale, unendosi a una lista crescente di Paesi che lavorano all'introduzione di una "valuta digitale della banca centrale" (Cbcd). L'avvio del progetto segue due anni di sperimentazioni da parte della BoJ, che non ha ancora assunto una decisione definitiva in merito all'opportunità di introdurre una Cbcd nel Paese. L'avvio del programma coinciderà anche con l'avvicendamento alla guida della banca centrale giapponese: il prossimo aprile scadrà infatti il mandato del governatore uscente, Haruhiko Kuroda, cui succederà Kazuo Ueda. (Git)