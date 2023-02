Pnrr: Zangrillo, con le nuove regole tuteliamo imprese e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitolo dedicato alle semplificazioni amministrative è il cuore del decreto Pnrr ter, primo del governo Meloni, esaminato ieri dal consiglio dei ministri. Il ministro per la Pa Paolo Zangrillo fa un bilancio con "Il Sole 24 Ore". "Snellire, velocizzare e tagliare l'eccesso di burocrazia - spiega - è l'obiettivo su cui lavoriamo. Per centrare questo risultato dobbiamo anche eliminare tutti gli elementi ridondanti e quei passaggi che frenano l'attività amministrativa e quindi lo sviluppo del Paese. Questo vuol dire coinvolgere i livelli di governance utili ai procedimenti, ma significa realizzarli più velocemente ed efficacemente". "I poteri sostitutivi - continua il ministro - nascono con una ratio precisa che intendiamo mantenere e in un certo senso potenziare: i cittadini e le imprese devono essere tutelati nel raggiungimento dei propri obiettivi in rapporto con la Pa, e i poteri sostitutivi sono la garanzia di questo risultato in tutte le condizioni, anche in caso di inerzia. Il Pnrr è un treno ad alta velocità con tappe che dobbiamo rispettare e una destinazione precisa, la crescita e lo sviluppo". Per il treno ad alta velocità, però, serve più personale, ma nel decreto nuove assunzioni e stabilizzazioni sono riservate alla Pa centrale, mentre per gli enti locali si ampliano solo gli incarichi dirigenziali a tempo. "Torneremo sul tema nelle prossime settimane - osserva Zangrillo - con un nuovo provvedimento sul potenziamento della capacità amministrativa di tutti gli enti con responsabilità nell'attuazione del Pnrr. Ma non va dimenticato che ai mille esperti per accompagnare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Pnrr si aggiunge il sostegno economico ai piccoli Comuni relativo al trattamento economico del segretario comunale, figura centrale per il completamento degli interventi previsti dal Piano". (segue) (Res)