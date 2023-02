Pnrr: Zangrillo, con le nuove regole tuteliamo imprese e cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni caso "è chiaro che il 70 per cento degli investimenti è relativo a progetti che devono essere realizzati dagli enti territoriali, non sempre dotati di risorse adeguate a gestirli. È evidente, quindi, che dobbiamo prestare attenzione a queste realtà, fornendo loro tutte le competenze necessarie a trasformare le idee in realtà e far accadere le cose". Investimenti e problemi di attuazione si concentrano in particolare a Sud. C'è il rischio di allargare la doppia velocità che caratterizza il Paese: "Assolutamente no. Il piano è nazionale, le norme sono rivolte a tutti gli enti territoriali, quelli delle regioni settentrionali e quelli delle regioni meridionali. Il governo ha una visione d'insieme, che tiene conto delle specificità di ciascuna area geografica. Nessuna zona resterà indietro e lo conferma il percorso di ascolto, 'Facciamo semplice l'Italia. Parola ai territori' per raccogliere le istanze di tutta Italia e orientare l'azione di governo". Tornando alle semplificazioni: "Vogliamo anticipare a quest'anno il termine previsto per il 2024 dallo stesso Piano, quello di semplificare 200 delle 600 procedure previste al 2026, per rendere più facile la vita di cittadini e imprese, spesso complicata dall'eccessiva burocrazia, dalla difficoltà a reperire informazioni, presentare istanze, avere risposte. Lo facciamo in collaborazione con i ministeri competenti per materia, con i quali si sta svolgendo un eccellente lavoro di squadra, le associazioni di categoria, gli stakeholder e gli enti territoriali, intervenendo in settori strategici per il Paese", ha concluso Zangrillo. (Res)