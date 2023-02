Superbonus: Conte, italiani traditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Conte non riesce a controllare la rabbia. Non tanto perché il Superbonus è da sempre uno dei provvedimenti simbolo del M5s, di cui è presidente, oltre che della sua esperienza di governo. Ma perché - dice alla "Stampa" - affidandolo viene dato "un colpo letale all'edilizia, si gioca sulla pelle di lavoratori e famiglie e si prendono in giro gli italiani, considerando le promesse elettorali del centrodestra". Per l'ex premier siamo di fronte a un "tradimento a orologeria, confezionato non a caso un minuto dopo le elezioni regionali". Secondo il ministro dell'Economia Giorgetti è un intervento necessario per risolvere il 'bubbone' dei crediti del Superbonus, creato da una 'politica scellerata': "Quello che chiama bubbone è un Pil cresciuto nel 2021 del 6,7 per cento e nel 2022 del 3,9 per cento, numeri che in Italia non si vedevano da 35 anni". (segue) (Res)