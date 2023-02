Finanza: Freni, nuove regole per il mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile, massimo entro giugno, il ministero dell'Economia varerà un pacchetto di misure dedicate a Borsa Italiana per accompagnare lo sviluppo dei mercati. La volontà è dare attuazione ai contenuti del Libro verde per la competitività dei mercati finanziari pubblicato dal Tesoro a marzo dello scorso anno. L'annuncio è stato dato dal sottosegretario all'Economia, Federico Freni, in occasione di un convegno alla Camera dedicato alla crescita dell'Euronext Growth Milan, organizzato da Assonext. Freni, in un'intervista a "Mf" spiega che "il punto di partenza è l'eccellente lavoro del Tesoro contenuto nel Libro Verde, che contiene analisi e riflessioni mature sul mercato domestico dei capitali e sulle sue reali prospettive di crescita. Una crescita che vogliamo accompagnare con realismo e coerenza: per noi Listing Act e Libro Verde devono camminare mano nella mano". (segue) (Res)