Finanza: Freni, nuove regole per il mercato (2)

- Il sottosegretario osserva che "rendere più agevole l'accesso (e la successiva permanenza) ai mercati regolamentati costituisce una priorità, in uno con l'alleggerimento degli oneri amministrativi e di compliance; così pure credo sia necessario intervenire per agevolare le offerte sul mercato secondario e per modificare alcune previsioni dell'ordinamento societario, penso al voto multiplo, che rendono meno fluida la permanenza sul mercato delle nostre Pmi". "Un quadro regolamentare adeguato - conclude Freni - non è sufficiente, è necessario pensare ad un enforcement più efficace e più efficiente. Vigilanza e sanzione non possono più essere identificati come un tutt'uno: l'esperienza degli altri paesi ci dimostra che una vigilanza collaborativa funziona di più e meglio di un sanzionificio". (Res)