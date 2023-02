Scozia: il Partito nazionale scozzese annuncerà nuovo leader il 27 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo leader del Partito nazionale scozzese (Snp) sarà rivelato il 27 marzo a seguito delle inaspettate dimissioni della prima ministra di Scozia Nicola Sturgeon. Le candidature per la sostituzione di Sturgeon si chiuderanno il 24 febbraio e l'Snp ha fatto sapere che il ballottaggio si aprirà il 12 marzo e si chiuderà il 27 marzo. La conferenza speciale prevista per metà marzo, che consentiva a Snp di decidere la strategia per la campagna per l'indipendenza, compreso il potenziale referendum "de facto" alle prossime elezioni generali, è momentaneamente stata posticipata. (Rel)