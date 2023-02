Russia: governatore Sebastopoli, abbattuto drone ucraino vicino a centrale termoelettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea ha abbattuto un drone ucraino nei pressi della centrale termoelettrica di Balaklava, situata in Crimea. Lo ha reso noto il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev. "Questa mattina nell'area della centrale termoelettrica di Balaklava, le forze di difesa aerea hanno abbattuto un drone. Non ci sono danni all'impianto che funziona in modalità normale", ha scritto Razvozhaev sul proprio canale Telegram. (Rum)