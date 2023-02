Sardegna: Agenzia Dogane, oltre 400mila euro di valuta non dichiarata sequestrata in scali sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 434mila euro di valuta non dichiarata scoperta anche con l'auto dei cani appositamente addestrati per fiutate denaro, 220 sanzioni legate al sequestro di 172 chili di sabbia, di 6.684 conchiglie e 1.859 ciottoli asportati illecitamente dalle spiagge sarde, 25 sequestri di sostanze stupefacenti e 96 per prodotti contraffatti. Sono le cifre del bilancio dell'attività nel 2022 dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli in servizio negli aeroporti di Cagliari-Elmas, Olbia e Alghero che hanno contestato 29 violazioni della normativa valutaria con pagamento di sanzioni amministrative per oltre 14mila euro. (segue) (Rsc)