Sardegna: Agenzia Dogane, oltre 400mila euro di valuta non dichiarata sequestrata in scali sardi (2)

- Positivi anche i risultati nella lotta alla contraffazione: 96 sequestri in totale e oltre 400 articoli, tra violazioni amministrative e penali di marchi internazionali e comunitari di note case di moda, tra cui Louis Vuitton, Hugo Boss, Moschino, Nike, Versace, Disquared2, Moncler, Ralph Lauren, Philipp Plein, The North Face, Emporio Armani, Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Lacoste, Burberry, Nike, Adidas, Chanel, Fendi, Ralph Lauren, Michael Kors, Dior, Rado. Sul fronte degli stupefacenti, lo scorso anno è stato fermato un cittadino nigeriano residente in Svizzera proveniente dall'Etiopia via Parigi che trasportava 1,135 chili di eroina contenuta in 76 ovuli. Fermato anche un cittadino italiano residente in Spagna proveniente da Barcellona che, nel bagaglio da stiva, aveva nascosto 135 grammi di cocaina e 965 di hashish confezionati in 9 panetti. (Rsc)