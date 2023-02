Russia: Servizio sicurezza, sventato attacco terroristico contro impianto chimico a Kaluga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio per la sicurezza federale (Fsb) ha sventato un attacco terroristico contro un impianto chimico nella regione russa di Kaluga. Come ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb, i responsabili, che facevano parte dello Stato islamico, intendevano minare dei serbatoi di carburante. Le persone coinvolte nell'attentato hanno resistito all'arresto, secondo quanto aprendo fuoco contro le forze dell'ordine, e hanno riportato lesioni incompatibili con la vita. Nel corso delle indagini all'abitazione dei sabotatori è stato trovato un laboratorio per la produzione di esplosivi, nonché un ordigno esplosivo improvvisato "di grande potenza", nonché armi da fuoco e munizioni. (Rum)