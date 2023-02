Usa: deragliato a Detroit un altro treno con un carico di sostanze chimiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deragliamento di un treno cisterna verificatosi il 3 febbraio nell'Ohio, seguito da un "rilascio controllato" di ingenti quantitativi di pericolose sostanze chimiche, potrebbe aver causato una catastrofe ambientale senza precedenti, contaminando risorse idriche su cui conta il 10 per cento della popolazione statunitense. Il governatore del West Virginia, Jim Justice, ha ammesso lunedì che le sostanze liberate nell'ambiente dall'incidente a East Palestine, nell'Ohio, hanno contaminato le falde acquifere e si sarebbero diffuse nel bacino del fiume Ohio sino al suo Stato, minacciando le risorse idriche su cui contano almeno 30 milioni di cittadini statunitensi. Nelle settimane successive all'incidente, culminato in una forte esplosione e in un rogo di sostanze chimiche che è proseguito per giorni, si sono moltiplicate le segnalazioni di morti di animali selvatici e pesci, mentre gli abitanti di East Palestine, evacuata dopo l'incidente, denunciano di essere stati abbandonati dalle autorità. Tra le sostanze diffuse nell'aria e nel suolo, oltre al già noto cloruro di vinile, figurerebbero anche ingenti quantitativi di glicole etilenico monobutiletere, etilesil acrilato e isobutilene, tutte sostanze altamente inquinanti e carcinogene. (segue) (Was)