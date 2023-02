Giappone: governo boccia impegno di Kishida a raddoppiare la spesa per la natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha archiviato ieri l'impegno recentemente assunto dal primo ministro Fumio Kishida a raddoppiare il bilancio nazionale destinato alla natalità e alla cura dell'infanzia per tentare di arginare la grave crisi demografica del Paese. Kishida aveva espresso l'intenzione di aumentare drasticamente tale voce del bilancio pubblico, che attualmente ammonta a circa il 2 per cento del Pil, durante una recente sessione parlamentare, innescando però timori di un forte aumento della pressione fiscale. La salute fiscale del Giappone è la peggiore tra i Paesi sviluppati, con un rapporto debito-Pil superiore al 200 per cento. Il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo, Hirokazu Matsuno ha affermato che il governo non ha fissato "alcun criterio" in termini di aumento della spesa in rapporto al Pil, e ha caratterizzato le recenti dichiarazioni del primo ministro come "esemplificative". Nel 2020 il Giappone ha destinato al sostegno alle famiglie e alla natalità circa 10 mila miliardi di yen (75 miliardi di dollari), una cifra equivalente al 2,01 per cento del Pil: una percentuale inferiore a quelle di Svezia (3,46 per cento), Regno Unito (2,98 per cento) e Francia (2,81 per cento). (segue) (Git)