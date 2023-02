Giappone: governo boccia impegno di Kishida a raddoppiare la spesa per la natalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso Kishida ha lanciato un allarme in merito al rapido declino demografico del Paese, e ha promesso di assumere ulteriori misure tese a contrastare tale tendenza. "La nostra nazione è sul limite del mantenimento delle sue funzioni sociali", ha avvertito il premier aprendo la prima sessione parlamentare del 2023. "Per quanto riguarda le politiche relative alle nascite e alla crescita dei figli, è ora o mai più. Non possiamo più attendere", ha dichiarato il capo del governo, annunciando che l'esecutivo giapponese intende presentare piani per raddoppiare il bilancio legato alle politiche per la natalità entro giugno, e costituire una agenzia dedicata entro aprile. (segue) (Git)