Usa: risoluzione del Congresso afferma sovranità dell'India sull'Arunachal Pradesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due senatori statunitensi hanno introdotto una risoluzione bipartisan che riafferma il riconoscimento della sovranità dell'India sull'Arunachal Pradesh da parte degli Stati Uniti. Lo ha annunciato tramite un comunicato stampa uno tra i due promotori dell'iniziativa, il senatore dell'Oregon Jeff Merkley. La risoluzione esprime sostegno alla "sovranità e integrità territoriale" dell'India, e condanna la Cina per "l'uso della forza militare" tesa a "cambiare lo status quo" lungo la Linea di contatto (Lac) che segna il confine di fatto tra i due Paesi. "I valori americani di sostegno della libertà e dell'ordine basato sulle regole devono essere al centro di tutte le nostre azioni e relazioni in tutto il mondo, specialmente mentre la Repubblica Popolare Cinese prova a forzare una visione alternativa", afferma il comunicato di Merkley, che è co-presidente della Commissione esecutiva sulla Cina del Congresso federale Usa. "Questa risoluzione chiarisce che gli Stati Uniti ritengono lo stato indiano dell'Arunachal Pradesh una parte integrante della Repubblica dell'India, e non della Repubblica Popolare Cinese, e impegna gli Stati Uniti ad approfondire il sostegno e l'assistenza alla regione", aggiunge la nota del senatore. (segue) (Was)