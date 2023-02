Ucraina: presidente Camera contrario a risoluzione repubblicana per interrompere aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" di essere contrario alla risoluzione presentata da un gruppo di suoi colleghi di partito repubblicani, guidati dal deputato Matt Gaetz, per interrompere il sostegno militare e finanziario all'Ucraina. "No, io sostengo l'Ucraina", ha dichiarato McCarthy commentando la risoluzione. "Non sono favorevole ad assegni in bianco, però. Abbiamo speso 100 miliardi di dollari, vogliamo vincere. Penso che le azioni assunte dal presidente (Joe) Biden siano state un po' troppo tardive", ha detto il presidente della Camera. Gaetz ha presentato la scorsa settimana una risoluzione che chiede la fine immediata del sostegno finanziario e militare all'Ucraina, e per gli Stati Uniti di chiedere "il raggiungimento immediato di un accordo" tra le parti in conflitto. (Was)