Usa: Arizona, corte d'appello respinge ricorso di Kari Lake contro esito elezioni

- Una corte d'appello dell'Arizona ha respinto il ricorso presentato dalla repubblicana Kari Lake contro l'esito dell'elezione governatoriali che si sono tenute in quello Stato Usa lo scorso novembre. La corte ha accolto la richiesta della nuova governatrice democratica ed ex segretaria di Stato Katie Hobbs di respingere le argomentazioni presentate da Lake in merito alle presunte irregolarità verificatesi durante le elezioni di medio termine. In particolare, Lake non è stata in grado di dimostrare che i problemi dei sistemi di voto elettronico verificatisi nella principale contea dello Stato il giorno delle elezioni abbiano davvero disincentivato l'elettorato repubblicano, o impedito a un numero significativo di elettori di esprimere la loro preferenza. (Was)