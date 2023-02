Siria-Turchia: bilancio delle vittime supera quota 43 mila a undici giorni dal sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A undici giorni dal duplice sisma di magnitudo 7.8 e 7.6 avvenuto lo scorso 6 febbraio con epicentro nel governatorato turco di Kahramanmaras, area che dista soli 60 chilometri dal confine siro-turco, il bilancio delle vittime ha superato quota 43.000. In particolare, secondo quanto riferito dall’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), il numero dei morti in Turchia ammonta ad almeno 38.044, a cui si aggiungono oltre 108.000 feriti. Sono state 4.734 invece le scosse di assestamento registrate dal 6 febbraio. In Siria, secondo un ultimo bilancio diramato dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, il numero delle vittime è salito ad almeno 5.651, di cui 2.173 nelle aree poste sotto il controllo di Damasco e altri 3.478 nelle regioni controllate dai gruppi di opposizione al presidente Bashar al Assad. Tuttavia, secondo il Sohr, il numero delle vittime siriane potrebbe superare quota 7.000 nei prossimi giorni, vista la presenza di “centinaia di corpi” ancora sotto le macerie. Inoltre, il numero di cadaveri arrivati in Siria dalla Turchia fino ad ora ammonta a 1.728, ma anche in questo caso il bilancio è destinato a salire, riferisce il Sohr.(Res)