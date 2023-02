Afghanistan: inviata Usa si scusa per i tweet sulle donne afgane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incaricata d'affari degli Stati Uniti in Afghanistan, Karen Decker, si è scusata per una serie di tweet pubblicati questo mese, nei quali suggeriva alle donne afgane oppresse di ispirarsi alla cultura afroamericana e in particolare al movimento "#BlackGirlMagic" sui social media, incarnato da cantanti pop come Beyonce e Lizzo. I tweet della funzionaria erano stati accolti con indignazione da numerosi utenti di Twitter, che avevano accusato Decker di banalizzare le discriminazioni e gli abusi subiti dalle donne afgane dopo il ritorno al potere dei talebani. Una critica all'inviata era giunta persino dal portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, che aveva definito i tweet "piuttosto inappropriati e inefficaci". "A volte le migliori intenzioni mancano il bersaglio perché non abbiamo ascoltato abbastanza o non comprendiamo davvero l'esperienza di vita altrui", si è scusata Decker. "I miei sforzi di celebrare coraggiosi afroamericani questo mese ne sono l'esempio. Mi scuso con quanti posso aver offeso", ha aggiunto la funzionaria. (Was)