Scuola: Francesco Sinopoli confermato alla guida della Flc Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea generale della Flc Cgil riunitasi oggi a Perugia per le conclusioni del V congresso nazionale, ha riconfermato Francesco Sinopoli alla guida della categoria che si occupa delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola, dell'università, della ricerca, dell'Afam e della formazione professionale, con l'87.6 per cento di voti favorevoli. Francesco Sinopoli, 47 anni, laureato in giurisprudenza, è dottore di ricerca in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Dopo un intenso impegno nell'associazionismo studentesco all'Università di Bologna, nel 1998 diventa coordinatore nazionale dell'Unione degli universitari. Nel 2001 inizia la sua attività sindacale per la Cgil, presso la Camera del lavoro di Bologna. Dal 2003 al 2005 è in Nidil Cgil nazionale, la struttura che si occupa di lavoro atipico e dal 2006 lavora per la Flc Cgil nazionale fino a ricoprire, dal 2010 l'incarico di segretario nazionale e dal 2016 ad oggi, quello di segretario generale della categoria.(Rin)