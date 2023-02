Usa: l’attore Bruce Willis è affetto da demenza frontotemporale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attore statunitense Bruce Willis è affetto da demenza frontotemporale. La diagnosi è stata confermata dai suoi familiari in un breve messaggio, in cui affermano come la condizione dell’attore sia “progredita” nel corso del tempo. “Si tratta di una diagnosi difficile, ma è comunque un sollievo avere finalmente una risposta”, si legge nel messaggio. La demenza frontotemporale è una malattia neurodegenerativa caratterizzata dalla progressiva perdita e deterioramento di neuroni in specifiche aree del sistema nervoso centrale, e rappresenta la più frequente causa di demenza nelle persone di età superiore a 60 anni. (Was)