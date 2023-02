Usa: criptovalute, Sec avvia causa civile contro il fondatore di Terraform Labs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione titoli e scambi degli Stati Uniti (Sec) ha avviato una causa civile nei confronti di Do Kwon e della startup da lui fondata, Terraform Labs, dopo il recente collasso delle criptovalute Terra e Luna. La commissione ha affermato nella relativa comunicazione che Kwon avrebbe truffato gli investitori statunitensi con affermazioni fuorvianti, spingendoli ad acquistare criptovalute per miliardi di dollari prima del collasso della piattaforma. Stando alla documentazione depositata presso un tribunale a Manhattan, Terraform Labs avrebbe “minimizzato i rischi legati alle criptovalute scambiate sulla piattaforma e mentito sulle pratiche utilizzate in Corea del Sud relativamente alla valuta Luna”, truffando così gli investitori. Le autorità giudiziarie sudcoreane avrebbero anche ricevuto un mandato di arresto ai danni di Kwon, che sarebbe ricercato anche dall’Interpol. (Was)