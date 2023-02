Giappone: fallito il lancio inaugurale del nuovo razzo vettore H3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio inaugurale del nuovo razzo vettore H3 sviluppato dal Giappone è fallito questa mattina, a causa della mancata accensione di uno o più motori ausiliari. Lo ha annunciato l'Agenzia per l'esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa). Al momento del lancio, una coltre di fumo ha avvolto la base del razzo, dimostrando l'accensione del motore principale. Il razzo, però, non si è sollevato dalla piattaforma di lancio. Per Jaxa e per l'industria aerospaziale giapponese quello di oggi rappresenta l'ultimo di una serie di fallimenti: il debutto del razzo H3, infatti, è stato più volte rinviato sin dalla fine di marzo 2021: da ultimo appena due giorni fa, a causa di condizioni meteo avverse. A causare i ritardi sono state difficoltà nello sviluppo del nuovo motore LE-9 per il primo stadio del razzo. Lo scorso ottobre, inoltre, il programma è stato ulteriormente ostacolato dal fallimento del lancio inaugurale di un altro razzo sviluppato in Giappone, l'Epsilon 6. (segue) (Git)