Usa: deragliato a Detroit un altro treno con un carico di sostanze chimiche (4)

- Destano incognite anche le immagini e le ricostruzioni del "rilascio controllato" delle sostanze chimiche, annunciato dalle autorità e culminato in una enorme esplosione e in un enorme rogo proseguito per giorni, che ha disperso nell'atmosfera pericolosissime sostanze tossiche: nei giorni scorsi, esperti hanno accusato Norfolk Southern di aver fatto appositamente aumentare la temperatura nei vagoni cisterna deragliati anziché stabilizzarla, per ricorrere a un incendio a cielo aperto e riaprire il prima possibile la linea bloccata dall'incidente. Suscita perplessità nei media anche l'apparente disinteresse del dipartimento federale dei Trasporti, che ha ignorato l'incidente per giorni, e non ha ancora effettuato indagini approfondite in merito ai danni ambientali nell'area immediatamente interessata. Mentre ancora si cerca di valutare l'impatto del disastro, negli Usa monta la polemica per lo stato della rete ferroviaria statunitense: nel solo 2022, infatti, si sono verificati nel Paese un migliaio di deragliamenti ferroviari, frutto dell'usura della rete ma anche di un crescente numero di atti di sabotaggio su cui indaga anche il Federal Bureau of Investigation (Fbi), e di cui raramente vengono individuati i responsabili. (Was)