- Gli Stati Uniti sono in competizione con la Cina, ma non vogliono un conflitto. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. “Non vogliamo una nuova Guerra Fredda; gestiremo questa competizione in maniera responsabile, per evitare un conflitto”, ha detto. (Was)