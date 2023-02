Brasile: Corte dei conti apre indagine su spese ex presidente Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti del Brasile (Tcu) ha aperto un'indagine per verificare la regolarità delle spese effettuate dall'ex presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, tra agosto e ottobre del 2022, nel corso della campagna elettorale per le presidenziali. Le indagini sono state avviate su richiesta del deputato Elias Vaz per verificare la legalità e la legittimità nell'uso della carta di credito della presidenza nelle ultime settimane di campagna. Nella richiesta, approvata dalla commissione di Ispezione e Controllo finanziario della Camera, Vaz sottolinea che, nei tre mesi che hanno preceduto le elezioni del 2022, si è registrato un "significativo aumento della spesa" che attinge direttamente dalle risorse pubbliche federali. Vaz ha affermato che le spese della presidenza per le spese riservate nei tre mesi precedenti le elezioni hanno superato i 9,18 milioni di real (1,64 milioni di euro) il che rappresenta una media mensile di poco più di 3 milioni di real al mese. Il valore corrisponde a un aumento del 108 per cento rispetto ai circa 1,57 milioni di real (281 mila euro) di spesa media mensile tra gennaio e l'inizio di novembre dello scorso anno. (Brb)