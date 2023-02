Usa-Spagna: Yellen sente omologa, focus su Ucraina e contrasto a inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha avuto un colloquio telefonico con la ministra dell’Economia spagnola, Nadia Calvino. L’ex governatrice della Federal Reserve, riferisce una nota, ha ribadito il sostegno di Washington all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, anche alla luce del programma avviato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per gli aiuti al Paese. La segretaria ha anche sottolineato che gli Stati Uniti sono impegnati a lavorare con i partner europei per evitare qualsiasi effetto negativo derivante dal pacchetto anti-inflazione approvato dal Congresso Usa la scorsa estate. (Was)