- Serbia: Vucic, non serve che gruppo Wagner mi dica cosa posso fare - Non ho bisogno che il gruppo Wagner mi dica cosa posso o non posso fare. Lo ha affermato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, commentando le proteste che si sono tenute mercoledì sera davanti il palazzo della presidenza a Belgrado. Vucic ha detto di non sapere se i manifestanti siano filo-russi “ma so che sono anti-serbi”. "Non ho bisogno che qualcuno della (compagnia militare russa) Wagner mi dia un colpetto sulla spalla e mi dica cosa posso e non posso fare", ha detto il capo dello Stato. Mercoledì sera diverse centinaia di persone si sono radunate davanti alla presidenza, accusando le autorità di "tradimento". Uno degli oratori ha affermato che chiunque firmerà il piano franco-tedesco per il Kosovo "verrà ucciso". (segue) (Res)