Ucraina: Tajani, Cina ci deve aiutare a raggiungere la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi alla Farnesina il direttore della commissione Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi. Lo riferisce una nota della Farnesina. Al centro del colloquio i principali dossier bilaterali e la guerra in Ucraina. A pochi giorni dalla ricorrenza dell'aggressione russa ai danni dell'Ucraina, il vice presidente del Consiglio ha ribadito la necessità di esercitare pressioni sulla Russia per favorire le condizioni di una "pace giusta", attraverso sostegno alla diplomazia, sanzioni efficaci, assistenza umanitaria e giustizia per le vittime. "La Cina deve giocare un ruolo fondamentale per spingere verso la pace. Sono certo che Pechino sia pronta a impegnarsi in tal senso", ha aggiunto Tajani. Per i temi bilaterali il vice premier ha confermato la volontà di riprendere il dialogo bilaterale, nel quadro di un più ampio rilancio del rapporto Ue-Cina, sia in campo economico-commerciale sia in materia di diritti umani, tema prioritario nell'agenda di politica estera dell'Italia. È stata altresì sottolineata la rilevanza della dimensione culturale nel rapporto bilaterale, come dimostra il successo degli eventi organizzati in Cina nel corso dell'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2022. (segue) (Res)