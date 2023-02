Ucraina: Tajani, Cina ci deve aiutare a raggiungere la pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice premier ha inoltre espresso apprezzamento per l'aumento delle nostre esportazioni nel 2022, cresciute del 5 per cento rispetto all'anno precedente, richiamando l'importanza di un riequilibrio della bilancia commerciale con la Cina - primo partner commerciale dell'Italia in Asia - e di un miglioramento delle condizioni di accesso per le imprese italiane al mercato cinese. Sul delicato tema dell'adozione di bambini cinesi da parte delle famiglie italiane, i ministri hanno convenuto sui passi avanti compiuti negli ultimi mesi per la graduale riapertura delle frontiere a seguito del miglioramento della situazione pandemica e hanno confermato l'impegno a proseguire nella ricerca di una soluzione che consenta di completare le procedure adottive già avviate. (Res)