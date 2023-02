Ucraina: Tajani incontra consigliere di Stato cinese Wang Yi, ribadita necessità pace giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi il direttore della commissione Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi. "L'Italia vuole rilanciare il dialogo bilaterale con la Cina, sia in campo economico-commerciale sia su temi globali, inclusi i diritti umani. Ho ribadito la necessità di creare le condizioni per una pace giusta in Ucraina", ha dichiarato Tajani in un tweet. (Res)