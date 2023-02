Pnrr: via libera Cdm a decreto su governance e semplificazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre si rafforzano i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del Pnrr: si dimezzano i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore; si prevede la possibilità che il commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti Pnrr o Pnc, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti. In caso di progetti infrastrutturali, viene chiarito, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere. In caso di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento Pnrr, si attribuisce il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione Pnrr. Si introducono disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi Pnrr e Pnc da parte del ministero dell’economia e delle finanze. Secondo quanto chiarito, vengono po introdotte misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei ministeri e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’attuazione di progetti Pnrr o Pnc. In materia di semplificazione, si prevedono disposizioni per l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: estensione a tutti gli appalti Pnrr e Pnc, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, Via e acquisizione degli assensi dei Beni culturali; inoltre si dimezzano i termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere Pnrr e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. (segue) (Com)