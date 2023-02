Brexit: Sunak in Irlanda del Nord per imminente accordo su protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak volerà questa sera a Belfast nel tentativo di proporre al Partito unionista democratico (Dup) dell'Irlanda del Nord il suo accordo commerciale post-Brexit con l'Ue. A dare la notizia il quotidiano "The Times". I colloqui dovrebbero tenersi questa sera, prima dell'incontro tra Sunak e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, previsto per il fine settimana. La notizia arriva tra le speculazioni sull'imminente accordo tra il Regno Unito e l'Ue sul protocollo dell'Irlanda del Nord. Tuttavia, il Dup ha riserve significative sul protocollo, con Sammy Wilson, capogruppo del Dup, che ha dichiarato: "Tutto ciò che non affronta il deficit democratico e l'imposizione della legge dell'Ue sull'Irlanda del Nord non otterrà il nostro sostegno". (Rel)