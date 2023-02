Fisco: Dell'Olio (M5s) su cessione crediti, governo gioca con famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Giorgetti, prosegue il parlamentare, afferma che "la misura ha un duplice obiettivo, quello di cercare di risolvere il problema dell’enorme massa di crediti incagliati e mettere in sicurezza i conti pubblici; il ministro Tajani dice che c’è stata una lievitazione dei crediti di imposta per mancanza di pianificazione senza controlli e verifiche. Al primo rispondo che se Eurostat dice che i crediti di imposta non generano debito pubblico (e d’altro canto erano stati coperti), allora di quale sicurezza di conti pubblici parla? E al secondo, che parla di 'mancanza' di verifiche, sarebbe inutile anche replicare: il Superbonus aveva le verifiche dell’asseverazione e del visto di conformità sin dall’inizio. Sono curioso di sapere cosa pensano gli elettori di questi partiti. Un governo che approva misure che sono tutt’altro che di buon senso è un Governo destinato a fare il male del Paese", conclude Dell'Olio. (Rin)