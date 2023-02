Giustizia: La Russa, Berlusconi ha subito accanimento, lo abbraccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio fare i complimenti a Silvio Berlusconi: lo abbraccio perché credo abbia sofferto molto un certo accanimento giudiziario in questi anni”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Dritto e Rovescio” su Rete 4. “Ci sono voluti 11 anni per affermare l’innocenza di Berlusconi”, ha ricordato La Russa rimarcando come per l'opinione pubblica sia “più importante un avviso di garanzia che un’assoluzione dopo 11 anni”.(Rin)