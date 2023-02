Difesa: Stefania Craxi (FI), clima pesante, fare attenzione dopo minacce anarchici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Le minacce indirizzate a un dirigente dell'Iveco Defence Vehicles di Bolzano, provenienti da gruppi anarchici, sono preoccupanti e non vanno in alcun modo sottovalutate". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama, secondo cui "si sta creando un clima pesante, che mi riporta alla mente gli anni tragici e bui che il nostro Paese ha già vissuto. Tutti, in particolare coloro che ricoprono incarichi istituzionali e responsabilità pubbliche, abbassino i toni, non giochino con le parole. La situazione potrebbe sfuggire di mano", ha concluso.(Rin)