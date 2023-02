© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incidente del pallone spia cinese abbattuto dagli Stati Uniti all’inizio di febbraio dimostra ancora una volta la necessità di mantenere aperti i canali di comunicazione tra i due Paesi. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. “Rimarrò in contatto con il presidente Xi Jinping, e sono grato alla nostra intelligence e alle nostre Forze armate per il lavoro svolto”, ha detto. (Was)