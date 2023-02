Francia: a manifestazioni contro riforma pensioni 440mila persone per Interno, 1,3 milioni per il sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle manifestazioni che si sono tenute oggi in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni hanno partecipato 440 mila persone secondo il ministero dell'Interno, mentre il sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt) ha annunciato 1,3 milioni di manifestanti. A Parigi, la prefettura ha contato 37 mila persone, mentre i sindacati ne hanno annunciati 300 mila. La protesta è in calo rispetto alle precedenti mobilitazioni. L'ultima, tenutasi l'11 febbraio scorso, aveva visto scendere in strada 963 mila persone per il ministero dell'Interno, mentre la Cgt ne aveva annunciati 2,5 milioni. (Frp)