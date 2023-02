Fisco: Dell'Olio (M5s) su cessione crediti, governo gioca con famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha appena approvato in Consiglio dei ministri "un decreto legge che cancella lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus e agli altri bonus edilizi. Oltre 25 mila aziende dell'edilizia avranno seri problemi e questa scelta del governo mette a rischio 130 mila posti di lavoro. Qui si gioca con la sopravvivenza di tante famiglie e con la tenuta di un settore che aveva fatto ripartire il Pil". Lo scrive in un messaggio su Facebook Gianmauro Dell'Olio esponente del Movimento 5 stelle e vicepresidente della commissione Bilancio della Camera, che aggiunge: "Guarda caso questo decreto arriva pochi giorni dopo le elezioni regionali, e nonostante le tante dichiarazioni fatte durante le campagne elettorali del centrodestra sulla protezione dei bonus edilizi e le presenze a tutte le manifestazioni in piazza". (segue) (Rin)